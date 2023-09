Bayern-Basketballer greifen an - Herbert erwartet Spannung

Wenn das Team von Meistertrainer Anton Gavel an diesem Mittwoch (20.00 Uhr/Dyn) gegen die Niners Chemnitz die neue Saison in der Liga der Weltmeister eröffnet, dann geht es wieder als Außenseiter an den Start. Favorit ist wieder einmal der FC Bayern Basketball, da sind sich die 18 Trainer in einer Umfrage der Deutschen Presse-Agentur nahezu einig.