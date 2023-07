Bayern-Manager lobt Kleber: „Eins mit Sternchen“

Pesic kann die Reaktion seines Ex-Schützlings nachvollziehen. „Er will kein Störenfried sein und ist ein exzellenter Mannschaftsspieler, auch in der Kabine. Aber da ist er nun einmal sehr konsequent. Alles in allem eine unglückliche Situation“, beschrieb Pesic. Der Funktionär glaubt nicht daran, dass Schröder Kleber persönlich attackieren wollte. „Es ist sehr unglücklich, dass das in der Öffentlichkeit ausgetragen wurde. Ich kann mir auch nicht vorstellen - als Dennis das gesagt hat - dass er dachte, dass es so ein Ausmaß annimmt“, sagte Pesic. Deutschland gilt bei dem Turnier in Japan, Indonesien und auf den Philippinen als Medaillenanwärter.