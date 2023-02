Bayerns Basketballer mit Euroleague-Rückschlag

Vier Tage nach dem Pokal-Triumph in Oldenburg war der Bundesligist bei den heimstarken Gastgebern, die zuvor neun von elf Partien in der eigenen Arena für sich entscheiden konnten, unter den Körben zunächst deutlich wacher. Weil das Trinchieri-Team auch die früheren Bayern-Profis Wade Baldwin und Darrun Hilliard lange gut im Griff hatte, gingen die Gäste mit 44:39 in die Pause.