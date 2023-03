Berlin bleibt Tabellenführer - Bonn in BBL-Playoffs

Die Telekom Baskets Bonn bleiben mit der gleichen Bilanz wie Berlin Zweiter, stehen aber als erstes und bislang einziges Team der BBL sicher in den Playoffs. Zwar gingen die Rheinländer im Auswärtsspiel gegen die Niners Chemnitz erst in der Schlussminute das erste Mal in Führung, dort war auf TJ Shorts Verlass: 19 Sekunden vor Schluss traf der Topscorer der Partie (23 Punkte) den spielentscheidenden Wurf zum 81:79 (42:46)-Auswärtssieg. Die Bonner sind seit nunmehr neun Partien in der BBL ungeschlagen.