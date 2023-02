„Blamabel“: Bayern-Basketballer unter Druck

Doch vor dem Halbfinale am Samstag (19.30 Uhr/Magentsport) gegen den großen Rivalen Alba Berlin befinden sich die Bayern in einem besorgniserregenden Zustand. Am Dienstagabend setzte es in der Liga ein peinliches 70:89 gegen das Kellerkind Hamburg Towers. Es war die fünfte Pflichtspiel-Niederlage in den vergangenen sechs Spielen.