Bonn bezwingt Ludwigsburg im Pokal-Achtelfinale

Durch einen 76:72 (44:32)-Auswärtserfolg gegen die Würzburg Baskets ist auch ratiopharm Ulm in das Viertelfinale eingezogen. Der deutsche Meister ging durch einen 16:2-Lauf Ende des zweiten Viertels mit dem Momentum in die Kabine und lag acht Minuten vor Spielende mit 14 Zählern Differenz in Führung. Die Würzburger kamen zurück und glichen in der Schlussphase zum 72:72 aus. Doch Ulms L.J. Figueroa (19 Punkte) traf bei 13 Sekunden auf der Uhr den spielentscheidenden Korb.