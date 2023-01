Bonn hält Meister Alba auf Distanz

Die Bonner, bei denen Tyson Ward mit 18 Punkten bester Werfer war, holten damit den sechsten Liga-Sieg in Serie. Am 15. Januar kommt es in Berlin zum großen Gipfeltreffen mit dem Meister, der sich gegen Frankfurt zwischenzeitlich schwer tat. Gegen Ende des dritten Viertels bestrafte Frankfurt die vielen Berliner Fehler und war plötzlich wieder auf sechs Zähler dran (61:55). Schließlich setzte sich aber der Club aus der Hauptstadt klar durch, auch dank der 22 Punkte von Tim Schneider.