Bonn nach Sieg in Chemnitz sicher in den BBL-Playoffs

Die Bonner gewannen ihr Auswärtsspiel bei den Niners Chemnitz mit 81:79 (42:46) und sind nach ihrem 22. Sieg im 24. Saisonspiel rechnerisch nicht mehr von den ersten acht Plätzen zu verdrängen. Durch ihren neunten Erfolg in Serie schoben sich die Bonner an die Tabellenspitze, Alba Berlin kann sich durch einen Erfolg gegen Bamberg am Abend aber die Tabellenführung zurückholen.