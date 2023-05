Bonns Basketballer holen eindrucksvoll Hauptrunden-Titel

Einen Spieltag vor Ende der regulären Spielzeit gewannen die Rheinländer bei Brose Bamberg eindrucksvoll mit 102:75 (47:30) und zeigten sich beim 31. Saisonsieg bereits in Top-Verfassung vor den anstehenden Playoffs. Beim überzeugenden Erfolg in Bamberg war Tyson Ward mit 22 Punkten bester Bonner Schütze. Durch den Einzug ins Final Four der Champions League (12. und 14. Mai) werden die Baskets erst am 17. Mai die K.o.-Runde beginnen. Bamberg wird dagegen erstmals seit 2002 Jahren die Playoffs verpassen.