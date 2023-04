Bundestrainer Herbert hofft auf WM-Vorrunde in Manila

Die Weltmeisterschaft findet vom 25. August bis 10. September auf den Philippinen, in Japan und in Indonesien statt. Vier Vorrundengruppen werden in Manila ausgetragen, je zwei im japanischen Okinawa und in der indonesischen Hauptstadt Jakarta. Die Finalrunde findet dann in Manila statt, weshalb dem deutschen Team Reisestrapazen erspart blieben, wenn es auch die Vorrunde auf den Philippinen spielen würde.