Die Favoriten bei der Basketball-WM

Australien hat sich in den vergangenen Jahren einen Namen gemacht. Olympia-Bronze in Tokio, WM-Platz vier 2019 in China: Das Team um Spielmacher Patty Mills kann dank einigen Spielern aus der NBA in der absoluten Weltelite mithalten. Das gilt in diesem Jahr auch für die Kanadier, die von Starspieler Shai Gilgeous-Alexander angeführt werden.