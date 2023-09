„Ein Männerspiel“: Basketballer vor Georgiens Riesen gewarnt

„Sie sind ein sehr großes Team. Sie sind in der Zone eines der besten Teams, auf das wir treffen können. Das wird ein Männerspiel“, kündigte der 64 Jahre alte Kanadier vor dem Aufeinandertreffen heute (10.30 Uhr/Magentasport) an. Herbert verwies auf die Größe und Kraft der Georgier, die in Goga Bitadze (2,11 Meter) und Giorgi Schermadini (2,17 Meter) gleich über zwei Riesen unter dem Korb verfügen.