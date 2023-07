Ex-Bundestrainer Pesic: Basketballer stärker als bei EM

Bei der WM in Asien vom 25. August bis zum 10. September sind in der Vorrundengruppe in Okinawa Gastgeber Japan, Australien und Finnland die deutschen Gegner. Für ein direktes Ticket für die Olympischen Spiele 2024 in Paris müsste die DBB-Auswahl um Kapitän Dennis Schröder eines der beiden besten europäischen Teams werden. Ob Pesic bei der WM in seiner Mannschaft NBA-Star Nikola Jokic von Meister Denver Nuggets dabei haben wird, ist seinen Worten zufolge noch nicht klar.