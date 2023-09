Familientreff im Riesenhotel: Die Eigenheiten einer WM

„Man läuft sich über den Weg, man unterhält sich auch über die Zeit in Manila. Manche Teams sind ja schon länger da. Es ist natürlich immer wieder cool, sich nicht nur in der Saison zu sehen“, beschrieb Daniel Theis. Unten an den Hotelpforten wacht zwar das Sicherheitspersonal darüber, dass keine Fans unbefugt hineinkommen. Doch Gäste sind per se nicht verboten. So halten die Teams ihre Medienrunden im Hotel in Räumen ab, in denen parallel Trainerstäbe ihre tägliche Videoanalyse betreiben.