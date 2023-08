Freunde und Brüder: Hoffnungen dank Franz und Moritz

Als Bereicherung für das EM-Bronzeteam des Vorjahres wird der ältere der beiden Brüder aber in jedem Fall empfunden. Wagner ist die benötigte Verstärkung auf den großen Positionen, holt Rebounds und verändert - wie beim 87:68 gegen Schweden am Samstag in Bonn - den Charakter des Spiels. „Er bringt Energie ins Spiel. Er ist sehr schwer zu stoppen, wenn er den Ball an der Dreierlinie bekommt. Er gibt uns sehr viel - offensiv, auch defensiv“, lobte Kapitän Dennis Schröder. Zudem liefere Moritz Wagner permanent „Trashtalking“. Heißt: Er hält das Team mit gesprochenem Quatsch bei Laune.