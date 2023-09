Gold der Genugtuung: Schröders Botschaften von ganz oben

„Dennis ist eine sehr inspirierende Person. Es wird ständig über ihn geredet. Aber er findet immer einen Weg, um wieder aufzustehen. Er ist ein absoluter Warrior. Ein inspirierender Basketballer, eine inspirierende Person. Er hat uns hier zum WM-Titel geführt“, schwärmte Moritz Wagner. So oder so ähnlich sprachen ausnahmslos alle Teamkollegen während der 17 WM-Tage von Asien, in denen sich Schröder vom Streitobjekt zum Weltmeister-Kapitän entwickelte. „Ich will endlich meinen Respekt“, rief er bissig. „Ich will nichts mehr über meinen Namen hören.“