Grüße an Oma Ingrid und auf die Wolke: Ulms große Titelsause

Danach begann vor 6000 begeisterten Fans sofort die Party. Mit dem bei Meisterschaften üblichen Konfettiregen begnügten sich die Spieler und Verantwortlichen nicht: Finalheld Yago dos Santos und seine Kollegen genossen noch auf dem Feld ein ganzes Set an Zigarren und verwüsteten feierlich das Parkett in der Arena. „Das wird ein Wochenende, was nicht so leicht zu vergessen sein wird. Ich hoffe, dass ich mich noch an ein paar Sachen erinnern kann, denn es wird viel Alkohol fließen“, sagte Sportdirektor Thorsten Leibenath der Deutschen Presse-Agentur.