Herbert setzt auf EM-Kader - NBA-Profi Kleber zurück

Die deutsche Mannschaft trifft in der Vorrunde im japanischen Okinawa auf Gastgeber Japan, Australien und Finnland. Herbert versammelt sein Team erstmals am 31. Juli in Bonn um sich. Dort steht am 6. August auch das erste Testspiel gegen Schweden auf dem Programm. Höhepunkte der Vorbereitung sind der Supercup in Hamburg (12./13. August) und zwei Testspiele gegen Griechenland (19. August) und die USA (20. August) in Abu Dhabi.