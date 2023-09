„Historisch“: DBB-Team wirft USA raus und spielt um WM-Gold

Das Team, dessen Herzstück Spielmacher Schröder ist, ist über mehrere Jahre gewachsen. Nach dem WM-Desaster vor vier Jahren in China war das Olympia-Ticket für Tokio 2021 der erste Schritt, es folgte Bronze bei der Heim-EM in Köln und Berlin 2022. Nun ist etwas drin, was selbst Nowitzki und Co. nie schafften: ein Titel. „Das ist ein Prozess von mehreren Jahren. Das passiert nicht von heute auf morgen. Es muss auch Scheiß-Zeiten geben, in denen es nicht läuft, in denen es Reibung gibt, damit so etwas passieren kann. Ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich ein Teil davon sein darf“, erinnerte sich Moritz Wagner.