Kader für EM der Basketballerinnen nominiert

Emma Eichmeyer, Johanna Klug und Anna Lappenküper sind nicht mehr dabei, wie der Deutsche Basketball Bund (DBB) gut eine Woche vor dem Turnier (15. bis 25. Juni) mitteilte. Zuvor steht am Wochenende in Italien noch ein finales Testspiel auf dem Programm. In die Gruppenphase in Ljubljana startet das deutsche Team gegen Frankreich, Slowenien und Großbritannien als Außenseiter.