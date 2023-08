Keine Rechenfehler: Herbert erklärt Spielern WM-Turniermodus

Die ersten Partien gegen Japan (81:63) und Australien (85:82) hat Deutschland gewonnen, der Gruppensieg ist damit genauso fix wie Finnlands Ausscheiden. Doch für beide Nationen geht es noch um etwas: Deutschland will seine perfekte Serie wahren, um mit drei Siegen in die am Freitag beginnende Zwischenrunde zu gehen. „Ich denke, dass sie das verstanden zu haben“, sagte Herbert.