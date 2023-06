Leonie Fiebich: Basketball-EM statt WNBA

Fiebich steht aktuell in Spanien in Saragossa unter Vertrag. Dort gewann sie in der abgelaufenen Saison den Pokal und wurde zur wertvollsten Spielerin der Liga gekürt. Ihre Rechte in der amerikanischen WNBA liegen bei New York Liberty. „Der Kontakt zu New York besteht. Ich denke, dass ich im nächsten Sommer dahingehen werde“, sagte Fiebich. Nun liege der Fokus aber auf der EM: „Wir wollen die Vorrunde überstehen“, kündigte sie an.