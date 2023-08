Letzter WM-Auftaktsieg 2006: Basketballer vor Pflichtaufgabe

Heute (14.10 Uhr/Magentasport) tritt das Team von Bundestrainer Gordon Herbert erstmals bei der diesjährigen Ausgabe an: In Japan, gegen Japan. Der EM-Dritte des Vorjahres geht die Partie in der Okinawa Arena selbstbewusst an und startet nach einer starken Vorbereitung als klarer Favorit gegen den asiatischen Gastgeber.