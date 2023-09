Meistertrio für Gold: US-Team mit kuriosem Trainermodell

Was im Fußball undenkbar ist, gilt bei den US-Basketballern als Standard. Bei der WM in Manila auf den Philippinen leitet Erfolgstrainer Steve Kerr von den Golden State Warriors den Olympiasieger an. Seine Assistenten für das Turnier, bei dem die USA am Freitag (14.40 Uhr/Magentasport) im Halbfinale auf Deutschland treffen, bringt der viermalige Meistertrainer aber nicht aus Kalifornien von seinem Club mit, sondern von den Chefsesseln anderer NBA-Clubs.