Mit Zigarren und Schampus: Ulms Partynacht nach der Premiere

Die euphorischen Spieler zogen weiter, zunächst in die Kabine, ins Foyer der Arena und später auch in die Innenstadt. „Ich glaube, wir werden jetzt mindestens eine Woche in Ulm feiern“, kündigte Nationalspieler Robin Christen an. Für Samstagabend wollen sie ihre stets in orange gekleideten Anhänger noch einmal dazuholen. Unter dem Motto „Feiert mit Eurem Meisterteam“ lädt der Club die Fans an den Münsterplatz ein - und stürzt sich dann in die nächste lange Sommernacht.