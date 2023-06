Moors wird neuer Trainer bei Basketball-Vizemeister Bonn

Für Moors ist es in der Bundesliga bereits die dritte Trainerstation, er war auch schon in Bamberg tätig. „Er ist ein guter Rekrutierer und kann langfristig planen, was für uns sehr wichtig ist. Zudem bringt er jede Menge Europa- und BBL-Erfahrung mit“, sagte Baskets-Sportdirektor Savo Milovic. Moors erklärte, erste Aufgabe sei nun, „ein konkurrenzfähiges Team zusammenzustellen, mit dem sich unsere leidenschaftlichen Fans identifizieren können“.