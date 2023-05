Nach 14 Jahren in Frankfurt: Robertson beendet Karriere

Der Verein wird Robertson auf besondere Weise ehren. Das Trikot des Amerikaners wird künftig neben dem von Pascal Roller an der Hallendecke hängen und die Nummer 23 wird nicht mehr vergeben. Zudem erhält Robertson ein Abschiedsspiel. „Wir alle können uns sehr glücklich schätzen, einen so tollen Spieler über so viele Jahre bei uns gehabt zu haben“, sagte Wöbke.