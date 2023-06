NBA-Profi Reaves bei WM für USA statt Deutschland?

Bei den Lakers, die ins Finale der Western Conference vordrangen, spielte er an der Seite von Superstar LeBron James und Nationalmannschaftskapitän Dennis Schröder eine starke Saison. Am 20. August treffen die USA und Deutschland in einem WM-Vorbereitungsspiel in Abu Dhabi aufeinander. Beim Turnier könnte es frühestens in einem möglichen Halbfinale zu einem Duell der beiden Nationen kommen.