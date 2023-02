Negativlauf beendet: Alba Berlin siegt in Belgrad

Die Berliner starteten aber mit einem 8:0-Lauf in die zweite Hälfte und konnten so erstmals in der Partie in Führung gehen (45:44). Nun war die Partie wieder komplett ausgeglichen und die Führung wechselte hin und her. Zu Beginn des letzten Abschnittes konnte sich Alba mit einem 10:0-Lauf entscheidend absetzen. Anschließend hatten die Gäste bis zum Ende alles im Griff.