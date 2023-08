„No comment“: Schröder will sich zu Zwist nicht mehr äußern

Als der 29-Jährige in Bonn darauf angesprochen wurde, ob die derzeitigen Schlagzeilen und die Kritik an ihm abperlen, antwortete Schröder in aller Kürze: „No comment.“ Zu allen anderen Fragen äußerte sich Schröder hingegen ausführlich. Der Aufbauspieler der Toronto Raptors hatte bereits in einer Verbandsmitteilung angekündigt, sich nicht mehr zu seiner Kritik an Nationalmannschaftskollege Maximilian Kleber äußern zu wollen.