Nowitzki als Glücksbringer? XXL-Weg der Basketballer beginnt

„Wir haben einen sehr guten Fahrplan. Wir sind ein paar Wochen in Deutschland, spielen ein paar starke Teams in Abu Dhabi“, sagte Herbert. Spiele gegen Kanada, Griechenland und Topfavorit USA sollen Eindrücke liefern, ob Deutschland für die knifflige WM-Vorrunde im japanischen Okinawa bereit ist. Gelingt der Einzug ins Finale, stehen ab Samstag 13 Spiele in 37 Tagen auf dem Programm. Für Herbert ist die erste Trainingswoche vor allem wichtig, um seinen 18-Mann-Kader zu reduzieren. „Unser Fokus ist, so schnell wie möglich auf zwölf Spieler zu kommen und dann ein echtes Team zu werden“, kündigte Herbert an.