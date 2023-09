Nowitzkis Krönung und EM-Titel: Deutsche Basketball-Erfolge

Nach vielen gescheiterten Anläufen führt Dirk Nowitzki seine Dallas Mavericks 2011 zur ersten Meisterschaft in der nordamerikanischen Profiliga NBA. Die 4:2-Siege im Finale über den von LeBron James angeführten Favoriten Miami Heat ist der Höhepunkt in Nowitzkis Laufbahn. Der Deutsche wird zum wertvollsten Spieler der Finalserie gewählt und bekommt nach seinem Karriereende eine Straße sowie eine Statue in Dallas gewidmet.