Pesic freut sich auf WM-Finale gegen Deutschland

„Ich habe mir dieses Finale gewünscht und es ist so gekommen“, sagte Pesic laut einer Mitteilung des FC Bayern Basketball. Pesic, 1993 mit Deutschland Europameister und danach Trainer bei Alba Berlin und in München, hatte sich im ersten Halbfinale mit Serbien überraschend gegen Kanada mit 95:86 durchgesetzt. Danach bezwang Deutschland Topfavorit USA im zweiten Halbfinale in Manila sensationell mit 113:111.