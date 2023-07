Robin Benzing wechselt zu Zweitligist Gießen

Der Routinier spielte zuletzt ein Jahr für den Club Atlético Peñarol in Uruguay, seine Familie war in Südamerika mit dabei. „Es war toll, eine neue Kultur kennenzulernen. Das war eine tolle Erfahrung“, sagte Benzing der Deutschen Presse-Agentur. Seinen Posten als Kapitän des Nationalteams verlor der Flügelspieler im Vorjahr an NBA-Profi Dennis Schröder. Für die Heim-EM 2022, bei der das deutsche Team die Bronzemedaille holte, wurde er nicht mehr nominiert. Die lange Nationalmannschaftskarriere ist für Benzing beendet.