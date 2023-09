Rückkehr als Bankspieler? Wagner wieder im Teamtraining

Wagner verletzte sich beim 81:63-Sieg über Japan im Auftaktspiel am Knöchel und fällt seither aus. Sein Vertreter Isaac Bonga spielt seither als Akteur der Startformation extrem stark. Herbert hatte schon bei zwei Testspielen in Abu Dhabi getestet, wie der 22 Jahre alte Wagner in Kombination mit den weiteren Bankspielern funktioniert. „Es ist wichtig, dass wir entweder Dennis oder Franz auf dem Feld haben, wenn beide fit sind“, stellte Herbert klar.