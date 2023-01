Rückschlag für Bayerns Basketballer in der Euroleague

Auch nach dem Seitenwechsel blieben beide Mannschaften auf Augenhöhe, wieder beendete Valencia das Viertel mit einem wichtigen Treffer aus der Distanz zur 61:57-Führung. Den Vorsprung bauten die Gastgeber im Schlussdurchgang aus. Die Bayern machten zu viele Fehler unter dem eigenen Korb sowie in der Offensive. So kassierten sie nach zwei Siegen in Serie wieder eine Niederlage. Bester Werfer bei den Münchnern war der starke Cassius Winston mit 22 Punkten.