Schröder führt Basketballer zu Sieg gegen Australien

Einen Rückschlag hatte das deutsche Team in den Mittagsstunden hinnehmen müssen, als sich der Ausfall des am Knöchel verletzten NBA-Jungstars Wagner bestätigte. An seinem 22. Geburtstag war der Schlüsselspieler mit einem Geh-Stiefel an der Promenade von Okinawa unterwegs und dann in der Halle zwar dabei - aber nur im schwarzen Trainingszug als Zuschauer. Das Team von Bundestrainer Herbert muss hoffen, Wagner - der in den vergangenen Tagen als „neuer Nowitzki“ tituliert wurde - schnell zurückzubekommen.