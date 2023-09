Schröders Braunschweig-Tour: Erst Eintracht, dann Löwen

Der Weltmeister-Kapitän, der in der nordamerikanischen Profiliga NBA für die Toronto Raptors spielt, ist Besitzer des Basketball-Teams in Braunschweig und plant beim Bundesliga-Auftaktspiel am Freitag (18.30 Uhr/Dyn) gegen die EWE Baskets Oldenburg einen weiteren Besuch in der Halle.