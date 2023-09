Schröders Weltmeister-Klartext an „Hater“ und TV-Anstalten

„Wenn du 18 bist und kommst von Braunschweig nach Atlanta und machst Millionen. Im Endeffekt habe ich die Kultur von Atlanta in mir gehabt ein bisschen. Das haben Leute in Deutschland anders aufgenommen. Seitdem ich Youtube mache, sehen die Leute ein bisschen, wie ich bin als Typ. Dass ich ganz normal bin, wie jeder andere auch. Meine Kinder sind das beste Gefühl, das ich je gespürt habe in meinem Leben - und wird es auch immer sein. Meine Frau steckt sehr, sehr viel weg und ist immer dabei. Ich bin einfach froh, dass ich mich entschieden habe, das Familienleben zu gehen. Das tut mir sehr gut als Mensch. Meine Kinder haben sehr viel in mir geweckt, was ich vorher nicht hatte. Meine Frau genauso.“