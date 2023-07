Schwedischer Ex-NBA-Profi Jerebko bereut Wechsel nach Moskau

„Was ich dem schwedischen Volk sagen möchte, ist, dass ich um Entschuldigung bitte. Ich habe eine völlig falsche Entscheidung getroffen“, sagte der 36 Jahre alte Basketballer in einem Interview der schwedischen Nachrichtenagentur TT. Er habe nur an Basketball gedacht und daran, in Form zu kommen, um vielleicht zurück in die NBA zu gelangen, aber überhaupt nicht an den politischen Aspekt seines Entschlusses.