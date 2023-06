Skyliners aus Frankfurt holen Wucherer als Trainer

„Ich freue mich riesig auf diese sicher nicht ganz leichte Aufgabe hier in Frankfurt. Ich kenne die Situation des Clubs aus meiner ersten Trainerzeit in Gießen. Damals habe ich ein Team übernommen, das gerade abgestiegen ist und sich in der ProA neu formieren musste“, sagte Wucherer. So ähnlich sei es diesmal auch.