Sommer ohne Superstar: Serbiens Serie bei WM überrascht

Der 74 Jahre alte Trainer-Routinier Svetislav Pesic sagte in Manila: „Ich weiß nicht, ob es der richtige Zeitpunkt ist, über Jokic zu sprechen. Ich kann nur eins sagen: Jokic wird immer Teil dieses Teams sein, weil er der beste Spieler der Welt ist. Er ist eine großartige Person.“ Es sei nun aber an der Zeit, über die anderen in diesem Team zu sprechen.