Spielen, fahren, fliegen: Basketballer mit Logistik am Limit

Daraus resultierte der ambitionierte Plan: 22.00 Uhr Spielschluss, 23.00 Uhr Abfahrt von der Etihad Arena, circa 1.00 Uhr Ankunft am über 100 Kilometer entfernten Flughafen von Dubai, 3.00 Uhr Flug nach Osaka, von wo es später am japanischen Vormittag zum Spielort Okinawa weitergehen solle. „Das ist schon ein sportliches Ziel mit dieser Reise. Wir wollten so schnell wie möglich nach Okinawa. Deshalb war es notwendig, gleich nach dem Spiel wieder abzureisen“, sagte Vizepräsident Armin Andres der Deutschen Presse-Agentur in Abu Dhabi.