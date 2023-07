Spielmacher T.J. Shorts verlässt Telekom Baskets Bonn

„Er hat uns alle sehr stolz gemacht und dabei immer die Mannschaft und den Verein an die erste Stelle gestellt, was für einen MVP nicht immer selbstverständlich ist“, sagte Sportdirektor Savo Milovic: „Wir sind sehr dankbar, so einen Leader im Baskets-Trikot gesehen zu haben. Wir werden seinen weiteren Weg verfolgen und sind extrem froh, dass er sich mit den Leistungen bei uns für den nächsten Schritt empfohlen hat.“