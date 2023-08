Stolz und Protz: Schröders Reifeprüfung in Okinawa

Darum dürfte Schröder ab nun nicht mehr allzu viel Zeit haben, das japanische Hawaii, wie Okinawa wegen seiner malerischen Strände und der Lage genannt wird, groß zu erkunden. Jetzt zählt der Sport. Und das WM-Abschneiden der deutschen Basketballer, deren Turnier am Freitag (14.10 Uhr/Magentasport) mit einem Spiel gegen Co-Gastgeber Japan beginnt, wird unweigerlich mit der Person Schröder verbunden werden. So war es beim desaströsen WM-Vorrundenaus 2019, so war es beim EM-Bronzecoup 2022. Und so ist es diesmal umso mehr, da der 29-Jährige die Macht im deutschen Team noch mehr übernommen hat.