Streit mit Schröder: Herbert will Fall intern klären

„Setz Dich hin“, brüllte Herbert zu Schröder und packte diesen anschließend auch am Arm. Schröder aber blieb stehen und konterte die Worte des Bundestrainers: „Rede nicht so mit mir.“ Herbert ließ den Spielführer nach der hitzigen Auszeit zunächst auf der Bank und brachte den jungen Justus Hollatz in die Partie. Auf die Frage, wie er den Konflikt mit Schröder auf der Bank geregelt habe, antwortete Herbert: „Ich habe ihn ausgewechselt.“