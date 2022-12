Tabellenführer Bonn siegt gegen Chemnitz

In der zweiten Halbzeit kämpften sich die Sachsen zurück in die Partie, lagen in der 28. Minute sogar mit 50:49 vorn und konnten bis zum 61:60 (33.) auf einen Erfolg hoffen. Doch mit einem 11:0-Lauf auf 72:60 (36.) entschieden die Bonner die Partie zu ihren Gunsten.