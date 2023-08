Testspiel-Doppel vor Baketball-WM

Die Profis um Kapitän Schröder sind in den Tagen von Abu Dhabi zuversichtlich. „Wir sind ziemlich weit. Die nächsten zwei Spiele sind super Vorbereitungsspiele“, sagte Theis. Moritz Wagner sagte: „Ich glaube, wir sind an einem sehr guten Punkt mental.“ In der WM-Vorrunde warten Co-Gastgeber Japan, Mitfavorit Australien und Finnland auf das deutsche Team. Nur die beiden besten Teams schaffen es in die Zwischenrunde, die ebenfalls in Okinawa stattfindet. Die Endrunde ab dem Viertelfinale steigt dann in Manila.