Theis vor Basketball-WM: Direkte Olympia-Quali im Visier

Das Teamgefühl sei nach dem Trainerwechsel 2021 weiter gewachsen. „Da geht viel Credit an Gordon Herbert. Jeder hat das Team an erste Stelle gestellt. Der Teamerfolg steht ganz oben. Wir waren happy für jeden anderen“, sagte der 31-Jährige. Vor der WM bestreitet das deutsche Team Testspiele in Bonn und Berlin, den Supercup in Hamburg sowie ein Show-Turnier in Abu Dhabi, bei dem es gegen die WM-Favoriten USA und Griechenland geht.