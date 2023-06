Ulm vor dem Titel - Mehrere Basketball-Bestmarken möglich

Karim Jallow stimmte seine Mitspieler nach der Gala in Spiel vier auf die möglicherweise letzte Prüfung ein. „Bonn wird alles, was sie haben, am Freitag aufs Parkett werfen“, sagte Jallow. Eine Premiere wird diese Finalserie garantiert bieten: Sowohl Ulm als auch Hauptrundensieger Bonn haben bislang nie die Meisterschaft gewonnen.